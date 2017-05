Napoli, il rinnovo di Mertens dipende da Sarri

16 maggio 2017

Mentre in campionato prosegue la lotta con la Roma per il secondo posto, fuori dal campo il Napoli è al lavoro per programmare il futuro. Il primo passo riguarda la conferma di Sarri , che ha firmato un nuovo contratto fino al 2020 al doppio di quanto percepito nel suo primo anno in azzurro: il tecnico guadagna ora un milione e 400mila euro e - strettamente legato al suo destino - è il rinnovo di Mertens , che vuole continuare a lavorare con Sarri.

L'allenatore del Napoli, come riferito dal Corriere dello Sport, si è legato a De Laurentiis fino al 2020: un milione e 400mila euro fino al 2018, mentre dal 2018 al 2020 lo stipendio sarà di un milione e 500mila euro. Il contratto, inoltre, prevede che il divorzio sia possibile nel 2018: nel caso in cui fosse Sarri a dare l'addio, il tecnico dovrebbe pagare una penale di otto milioni di euro; se invece fosse il club azzurro a sciogliere l'accordo, al mister andrebbe un milione di euro.



Al momento, dunque, non ci sono segnali che lascino immaginare una rottura a fine stagione nonostante qualche frizione in particolare dopo l'eliminazione dalla Champions. La conferma di Sarri, inoltre, è importante soprattutto per Mertens, che è in scadenza nel 2018 e non ha ancora firmato il rinnovo. Il belga, come riferito da Tuttosport, è molto legato all'allenatore con il quale vuole proseguire a lavorare. Ecco perché, alla base dei suoi dubbi, non ci sarebbero problemi legati alle cifre dell'ingaggio, bensì alle cifre della clausola. L'attaccante, infatti, gradirebbe una clausola rescissoria bassa al fine di potersi liberare abbastanza agevolmente nel caso in cui Sarri dovesse divorziare con il club.