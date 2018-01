Napoli, il dilemma di Hamsik: rosso o nero?

30 gennaio 2018

Il dubbio amletico di Marek Hamsik non ha a che fare con interrogativi esistenziali sul vivere o morire ma piuttosto è scatenato dalla ricchezza di un garage quanto meno invidiabile. "Rossa o nera?" si chiede su Instagram il capitano del Napoli postando la foto di una Ferrari 488 Gtb parcheggiata a pochi centimetri da una Lamborghini Huracan. Come dar torto al fuoriclasse azzurro, in effetti la scelta appare complessa... e per questo serve l'aiuto dei suoi fan, interrogati tramite un sondaggio.