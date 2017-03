Napoli, i tifosi rivogliono Quagliarella

2 marzo 2017

Per Fabio Quagliarella si è chiuso un incubo durato oltre cinque anni. La condanna di Raffaele Piccolo a 4 anni e otto mesi di reclusione per stalking, infatti, dona finalmente un po' di pace all'attaccante, che a causa di questa vicenda nel 2010 dovette lasciare il Napoli con l'accusa, tra l'altro, di essere un traditore. Ora che è venuta a galla la verità, il giocatore della Sampdoria non ha nascosto il suo sogno: "Tornare al Napoli? Sarebbe bellissimo anche solo se me lo chiedessero".