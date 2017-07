Napoli, Hysaj: "Ounas un grande, Mario Rui può darci una grossa mano"

6 luglio 2017

Secondo giorno di lavoro per il Napoli nel ritiro di Dimaro . Doppia seduta per gli azzurri, apparsi già in grande condizione atletica, stupendo in positivo lo stesso Sarri. "C'è grande entusiasmo ma anche tanta concentrazione. Stiamo già dando il massimo perché abbiamo voglia di ricominciare subito forte - ha detto Hysaj a Radio Kiss Kiss - Ounas ? Grande giocatore, può diventare ancora più forte. Mario Rui ? Spero arrivi, può darci una grossa mano".

"Abbiamo una rosa competitiva, sono rimasti tutti i nostri campioni, aiuteremo i nuovi arrivati ad inserirsi e abbiamo tanta fiducia - ha proseguito Hysaj - Chi viene a Napoli è accolto sempre come un protagonista e come uno di noi. I nostri meccanismi sono collaudati e vogliamo proseguire così. Adesso è arrivato Ounas che ha tanta qualità. L'obiettivo è ripartire da dove abbiamo lasciato, con la stessa mentalità e la stessa intensità. Lotteremo per arrivare sempre più in alto. Faremo il massimo per regalare un successo importante ai tifosi del Napoli".



Per quanto riguarda il lavoro sul campo, al mattino la squadra si è divisa in due gruppi. I centrocampisti e gli attaccanti sono stati impegnati in un circuito di forza, mentre i difensori hanno svolto seduta tecnico tattica. Di seguito i due gruppi hanno invertito la tipologia di lavoro. Differenziato per Maksimovic, reduce dall'influenza. Nel pomeriggio la squadra ha cominciato la sessione con attivazione col pallone. Poi seduta tecnico tattica con la comitiva divisa in due gruppi che hanno lavorato a specchio in due metà campo diverse. Successivamente serie di partitine con le sponde.