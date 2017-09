Napoli, Hamsik: "Voglio scudetto e record di gol di Maradona"

7 settembre 2017

Marek Hamsik ha voglia di vivere una stagione importante con il Napoli e in un'intervista a Kicker spiega chiaramente che cosa si aspetta, per la squadra e per se stesso: " Lo scudetto è il nostro obiettivo stagionale anche se quest'anno il campionato sarà più equilibrato, siamo almeno in cinque a puntare al primo posto. Spero tanto di battere il record di gol di Maradona. Lui a Napoli è dio e sarebbe splendido stare davanti a uno così".

"Ovviamente non posso paragonarmi a Diego - ha precisato Hamsik - ma sarebbe pazzesco ottenere il record e vincere lo scudetto con il Napoli tutto in una sola annata". Obiettivo in cui credere grazie al lavoro di Maurizio Sarri in panchina, importantissimo come spiega il capitano azzurro: "In questi due anni siamo cresciuti tantisismo. Sappiamo sempre tutto degli avversari, ma dobbiamo solo pensare a giocare come sappiamo perchè è così che ci divertiamo".



Si diverte il Napoli e si divertono anche i tifosi, nonostante dopo l'addio di Higuain in molti temevano un ridimensionamento: "Molti pensavano che dopo il suo addio saremmo calati - ha aggiunto Hamsik - invece ce l'abbiamo fatta. Mertens ha occupato la sua posizione facendo una stagione eccezionale. Spero che quest'anno faccia ancora meglio, ma è riuscito a rimpiazzare Higuain in tutto e per tutto".



Il capitano del Napoli accenna anche al proprio futuro, confermando tutta la sua voglia di restare al San Paolo: "Non penso di lasciare Napoli. In passato ho rifiutato offerte da Juventus e Milan perchè non mi sentivo pronto, ma sono contento di essere qui e potrei pensare di chiudere la carriera con questa maglia. Magari dopo aver vinto lo scudetto".