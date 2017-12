Napoli, Hamsik: "Siamo forti e maturi"

30 dicembre 2017

Capitano, leader e goleador. Hamsik , tre reti consecutive e record di gol in azzurro (117) nuovamente aggiornato a Crotone , è l'uomo che sta trascinando i partenopei: "Conta è essere primi a fine stagione - scrive sul proprio sito -. Due anni fa una gara come quella di ieri non l'avremmo vinta. Non abbiamo giocato al meglio, ma abbiamo portato a casa i tre punti. Anche questo conferma la forza, la maturità e l'esperienza della nostra squadra".

Lo slovacco ieri è sceso in campo con una maglia celebrativa per il record di gol con la maglia azzurra: "Sono molto orgoglioso che il Napoli abbia celebrato il mio record con una maglia speciale. La vittoria di Crotone è una doppia gioia per me perché ho fatto gol e poi perché abbiamo vinto. Siamo molto contenti di aver finito il girone d'andata in testa alla classifica, significa che siamo sulla strada giusta. Essere campioni d'inverno, però, non significa nulla. Quello che conta è essere primi a fine stagione".



Il capitano azzurro ieri è stato decisivo e sta trovando una continuità realizzativa proprio nel momento in cui Callejon e Mertens si sono presi una pausa (i due non segnano da otto giornate): "Preoccupati? No, non direi. Ci hanno provato, Cordaz è stato bravissimo. Devono continuare così e sono certo che si sbloccheranno presto".