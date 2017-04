Napoli, Hamsik: "Siamo delusi, ora obiettivo secondo posto. Lotteremo fino alla fine"

6 aprile 2017

Capitan Hamsik è deluso, così come tutto il Napoli. Tenere testa alla Juve non è bastato. "Anche ieri abbiamo fatto una buona prestazione, ma non siamo riusciti a gioire - ha detto lo slovacco attraverso il suo sito ufficiale - Domenica ci attende una partita molto importante contro la Lazio. Il nostro obiettivo è finire al secondo posto per avere la certezza di partecipare alla Champions League. Combatteremo fino alla fine".