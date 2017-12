Napoli, Hamsik nella leggenda: superato Maradona

23 dicembre 2017

Nell'ultima giornata con il Toro l'aggancio, sei giorni dopo Marek Hamsik tira una spallata a Maradona diventando il miglior cannoniere della storia del Napoli con 116 gol. Il centrocampista slovacco è entrato nella leggenda al 39', quando ha depositato in rete un assist di Mertens per il 3-2 finale che ha deciso la sfida con la Samp. "I compagni mi hanno fatto una bella sorpresa con questo parastinco (lo mostra alla camera, ndr)" ha commentato.

Al minuto 70 quando Hamsik lascia il campo per Zielinski, tutto il San Paolo si alza in piedi e dedica la standing ovation al suo capitano. Meritata per il grande traguardo raggiunto, ma anche per la splendida prestazione che ha permesso ai suoi di tenere la vetta della classifica.



La Sampdoria sembra essere nel destino di Marekiaro: contro i blucerchiati il suo primo centro in A con la maglia azzurra il 16 settembre 2007, mentre sempre con i liguri Maradona aveva realizzato il suo ultimo gol nel nostro campionato il 24 marzo 1991.