Napoli, Hamsik la Roma nel mirino

13 marzo 2017

Il Napoli è ripartito con una vittoria convincente sul Crotone e Marek Hamsik , ha fatto il punto sul suo sito ufficiale: "Dopo la delusione di martedì contro il Real non era facile restare concentrati, abbiamo dimostrato carattere ed ottenuto i tre punti. In campo abbiamo meritato la vittoria. I tifosi hanno creato una grandissima atmosfera, li ringrazio per il loro sostegno. Il ritardo sulla Roma è di due punti, ma noi combatteremo ancora di più perché vogliamo il secondo posto e la qualificazione diretta alla prossima Champions League. La doppia sfida con la Juve di aprile sarà interessante, ma noi pensiamo alla prossima sfida con l’Empoli".

REINA SUONA LA CARICA

Pepe Reina parla invece della doppia sfida al San Paolo con la Juventus: "Dobbiamo prima fare una grande impresa con l'Empoli e arrivare bene alla sosta per le nazionali poi di sicuro il San Paolo si trasformerà in una bolgia. L'importante con il Crotone era reagire dopo l'eliminazione dalla Champions, dalla quale comunque siamo usciti a testa alta. Vogliamo fare il massimo sia in campionato che in Coppa Italia. Sono felice per i tre punti e per non aver subito gol. Daremo la caccia al secondo posto fino in fondo perché l'obiettivo principale è tornare in Coppa dei Campioni".