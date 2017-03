Napoli, Hamsik: "Così non si cresce, dobbiamo parlare"

19 marzo 2017

Sono parole dure quelle di Marek Hamsik dopo il successo sofferto del Napoli a Empoli: "Siamo contenti per la vittoria, ma così non si cresce - ha detto il capitano degli azzurri a Premium Sport - Non possiamo regalare un tempo agli avversari e rischiare di compromettere quanto di buono fatto. L’Empoli è stato più cattivo di noi: abbiamo vinto e va bene ma ci dobbiamo parlare. Vogliamo entrare in Champions diretti, per pensare alla Juve c'è tempo".