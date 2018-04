Napoli, Hamsik: "Con la Juve non sarà decisiva"

27 novembre 2017

Superato l'esame Udinese , per il Napoli è tempo di concentrarsi sul big match con la Juventus in programma venerdì sera, quando al San Paolo gli azzurri di Sarri proveranno ad allungare in vetta. "Non sarà la sfida decisiva - spiega Hamsik sul proprio sito ufficiale -, mancano ancora tante partite alla fine. Di sicuro ce la metteremo tutta per fare un bel regalo ai nostri tifosi".

Il capitano partenopeo elogia il gruppo per l'importante successo ottenuto ieri al Friuli: "Sappiamo che le gare in campionato sono sempre impegnative ed equilibrate, non abbiamo giocato al meglio, ma credo che la vittoria sia meritata. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti lavorando di squadra, il peso di questa vittoria lo vedremo a fine stagione".



Il peso di questi tre punti, comunque, è chiaro già adesso e basta guardare la classifica per rendersene conto. Gli azzurri guidano con 38 punti, a +2 sull'Inter e +4 sulla Juventus. Nella storia della Serie A, solo la Juventus nel 2005/06 ha fatto meglio dopo le prime 14 giornate (39 punti). I numeri, inoltre, dicono che la banda di Sarri è la squadra che ha vinto più partite fuori casa nei cinque maggiori campionati europei (sette, su otto giocate). Venerdì, però, si giocherà in un San Paolo tutto esaurito e Hamsik lo ricorda: "Inutile parlare di cosa significhi per un napoletano sfidare la Juventus".