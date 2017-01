Napoli, Hamisk e Ghoulam lanciano l'allarme: "Abbiamo fallito un esame importante"

"Era un esame di maturità, lo abbiamo fallito", ha detto Faouzi Gholum , appena rienttrato dalla Coppa d'Africa. Ma anche Marek Hamsik sa che questo passo falso potrebbe costare caro al Napoli, almeno per quanto riguarda i sogni scudetto. “Dovevamo assolutamente vincere, c’è il rammarico per la perdita di due punti. Certamente potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto un numero abbastanza buono di opportunità per vincere. Non vincere è un danno, certo, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e focalizzarci sul Bologna”, ha detto il capitano slovacco sul suo sito. Insomma, il passo falso col Palermo, che alla vigilia sembrava una vittima sacrificale, ha tolto un po' di certezze al Napoli, che forse da qualche tempo ha già la testa al Real Madrid. Non sembra tanto un problrma di gioco viste le tante occasioni create, quanto la mancanza di lucidità nei momenti caldi. Qualche crepa si era già vista a Firenze, con la Samp e a San Siro col Milan, ma anche in Coppa Italia contro lo Spezia prima e i viola poi. Attimi, certo, poi cancellati dallo strapotere offensivo della squadra di Sarri, ma tornati improvvisamente a galla contro i rosanero.

LE STATISTICHE DI NAPOLI-PALERMO

Il Napoli ha pareggiato tre degli ultimi sette incontri casalinghi in Seria A (4V), tanti quanti ne aveva pareggiati nei 24 precedenti (20V, 1P).

Il Palermo ha guadagnato due punti nelle ultime cinque partite in campionato, uno meno di quanti raccolti nelle 10 gare precedenti (1V).

La squadra rosanero ha raccolto 10 dei suoi 11 punti in trasferta: solo 10 squadre hanno fatto meglio in questa Serie A.

Azzurri sempre in gol nelle ultime 23 partite casalinghe di campionato, 61 i gol segnati nel parziale (2.6 di media a gara).

Il Napoli subisce gol da sei partite di fila in campionato (10 nel parziale), nelle sette gare precedenti aveva mantenuto la porta inviolata in tre occasioni e subito la metà dei gol (cinque).

Il Palermo è la squadra che ha perso più punti (20) dopo esser andata avanti nel punteggio in questo campionato, almeno cinque in più di qualsiasi altra.

Se il Napoli è la squadra che ha segnato di più nei secondi tempi (30 gol), il Palermo condivide con il Pescara il primato di reti subite nelle seconde frazioni (27).

Record di corner in una partita stagionale di campionato per il Napoli (14).

Nestorovski ritrova il gol (ottavo in A) dopo un digiuno che durava da otto presenze in campionato.

Dries Mertens (13 gol stagionali in A) ha messo lo zampino in 12 reti nelle ultime sette presenze in Serie A: 10 reti e due assist.