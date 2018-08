Napoli, guai in difesa: il Wolfsburg lo batte 3-1

11/08/2018

Ritmi non altissimi in avvio di match, ma è il Wolfsburg a rendersi pericoloso con Mario Rui che salva i suoi anticipando Steffen in area. La risposta del Napoli è affidata a Callejon che, servito dalla sponda di Milik, si fa murare da un difensore avversario. Si fa ancora vivo il Wolfsburg al 29’ quando Weghorst salta Koulibaly e conclude a rete: Karnezis si distende e allontana il pericolo. Ancora i tedeschi avanti con Gerhardt: colpo di testa di poco alto sulla traversa dopo il cross di Roussillon. È solo il preludio al gol del vantaggio della squadra di Labbadia che arriva al 43’: errore in disimpegno del Napoli sulla trequarti, Steffen serve Brekalo che controlla la sfera in area e batte Karnezis. I partenopei vanno così all’intervallo in svantaggio di una rete.



Nella ripresa la prima chance è per il Napoli: Milik prova a sfruttare un errore di Casteels, ma la sua conclusione da posizione defilata termina sull’esterno della rete. È sempre Milik il più pericoloso dei suoi: scambio in velocità con Mertens e conclusione dai 15 metri su cui Casteels è attento. Il pareggio del Napoli è nell’aria e arriva 3’ più tardi: ad essere protagonista è ancora l’attaccante polacco, che raccoglie di testa un cross di Mario Rui e fa 1-1. La gioia per il pari raggiunto dura solo 2’: Mehmedi si incunea tra le maglie larghe della difesa del Napoli e batte comodamente Karnezis (71’). Passano altri 3’ e il Napoli capitola: ancora Mehmedi si inserisce in area e trova la deviazione vincente per il 3-1 (74’). Nel finale il Napoli ci prova con Mertens, che conclude dalla distanza, ma il suo tiro termina a lato. Non c’è più tempo: gli azzurri, dopo la vittoria contro il Dortmund, escono sconfitti con lo stesso risultato nell’ultima gara di preparazione al campionato.