Napoli, Ghoulam torna in gruppo: controllo positivo a Villa Stuart

07/09/2018

Ottima notizia per il Napoli da Villa Stuart. Il professor Mariani ha visitato Faouzi Ghoulam e lo ha trovato completamente guarito dopo la rottura del crociato subita il primo novembre del 2017 e la frattura della rotula rimediata a febbraio. In seguito al controllo positivo, dunque, l'algerino può tornare ad allenarsi in gruppo e presto tornerà anche a disposizione di Ancelotti.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, dunque, Carletto potrà contare su un rinforzo importante per la corsia sinistra. Vista la gravità degli infortuni patiti e il lungo periodo di inattività, il ritorno in campo di Ghoulam sarà graduale. A Castel Volturno nessuno vuol forzare i tempi, ma in molti sperano di poter contare su di lui per la sfida contro la Juve. Dopo il via libera del professor Mariani, del resto, ora toccherà ad Ancelotti valutare il giocatore giorno dopo giorno per decidere quando convocarlo.