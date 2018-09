Napoli, Ghoulam prepara il ritorno in campo

04/09/2018

Qualcosa dietro non va, al punto che Carlo Ancelotti sfrutterà la pausa per le nazionali proprio per lavorare sulla difesa. Intanto però, proprio là dietro potrebbe arrivare presto un atteso rinforzo. Faouzi Ghoulam, fuori da tempo immemore per i problemi prima al crociato e poi al menisco del ginocchio, è atteso venerdì da una visita decisiva a Villa Stuart. In buona sostanza il professor Mariani dovrà verificare la risposta del ginocchio destro dell'algerino dopo l'intervento del 4 luglio e rimuovere la placca di titanio, anticamera del via libera al ritorno in campo. Inutile dire che Ghoulam serve come il pane al Napoli anche se Mario Rui è cresciuto moltissimo in questi mesi e alla catena di sinistra degli azzurri si è aggiunto Luperto. Però nessuno vuole forzare i tempi, quindi si aspetta il verdetto medico e ci si comporta di conseguenza.