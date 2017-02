Napoli-Genoa, Sarri: "E' una sfida molto delicata, non dobbiamo pensare ad altro"

9 febbraio 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

- La partita col Genoa arriva prima del Real...

Non proseguire se no me ne vado. O si parla di Napoli-Genoa o vado via



- Che sfida sarà contro il Grifone?

I giocatori dovranno essere bravi ad estranearsi da tutto il resto, non ci devono essere retropensieri. Dobbiamo prepararla bene perché contro il Genoa è sempre difficile con una squadra che va a duelli uomo contro uomo per tutto il campo. Servirà lucidità



- Il tuo Napoli è perfetto?

Abbiamo concesso più di dieci tiri agli avversari, quattro occasioni da gol. E' troppo. Non va bene così, si tratta di errori grossolani che portano al gol



- Fa rabbia vedere la Juventus così distante?

Le vittorie ai punti non si prendono come nel pugilato. Bisogna vincere sul campo e loro sono più bravi in questo, anche se noi esteticamente siamo più godibili. La più forte è la prima in classifica



- Cosa serve al Napoli per crescere ancora?

Dobbiamo trasformare le prestazioni in punti. Rabbia, determinazione, concretezza, chiamatela come volete, ma alla fine si tratta di mentalità. Vedremo se questa squadra, che è giovane, crescerà



- Sarà un mese decisivo per la stagione?

Pensiamo al Genoa, tra un mese si vedrà. Il calendario è mostruoso con tante partite importanti vicine



- Ci saranno cambiamenti contro il Genoa o gli unici riguarderanno gli squalificati?

Pensiamo solo al Genoa e faremo le scelte migliori per vincere la partita. Ho diverse soluzioni, ma ho ancora due allenamenti per decidere cosa fare. Il Genoa si chiuderà e ci sarebbe la necessità di una punta fisica, ma nei duelli uno contro uno è importante saltare l'uomo



- Toccherà a Pavoletti?

Sta crescendo e si allena con continuità. Essendo forte fisicamente ha bisogno di più tempo. Gli servirebbero dei minuti in campo, ma non possiamo concedere minuti sempre a chi non è al top.



- Com'è la fase difensiva senza Koulibaly?

E' buona, altrimenti non saremmo la seconda squadra per minor numero di tiri subiti. Noi abbiamo commesso degli errori banali, ma tra infortuni e squalifiche non siamo stati fortunati. L'anno scorso avremmo subito di più



- Taarabt e Simeone sono due giocatori da tenere d'occhio?

Taarabt non lo so, è appena rientrato e sta giocando poco. Simeone ha caratteristiche importanti, gioca in profondità ed è determinato su ogni pallone. E' uno dei giovani più promettenti



- Quanto peserà l'assenza di Callejon?

E' un giocatore importantissimo per noi, non solo nella mia gestione. Ci rinuncio mal volentieri. E' un diesel e recupera più in fretta di altri. Il nostro rapporto è sincero, prima mi disse che non sapeva se sarebbe restato, poi venne da me a dirmi che voleva restare a tutti i costi e sono contento che si diverta in questa squadra



- Rinnovo di contratto?

Ho l'obbligo di far crescere questo organico. Mi farebbe piacere vincere qualcosa, ma anche far crescere un gruppo giovane è una bella soddisfazione. Abbiamo talenti che devono costruirsi una mentalità vincente. Un giornale ha scritto che mi sono incontrato con la Juventus, ma ho già contattato il mio avvocato. E' una notizia falsa e farò causa al giornale. Il risarcimento danni lo devolveremo in beneficienza