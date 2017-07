Napoli, ecco Mario Rui: visite lunedì e firma martedì

7 luglio 2017

Mario Rui al Napoli è cosa fatta. A dare i dettagli ci pensa l'agente del terzino brasiliano che lascia la Roma per 9 milioni: lunedì il difensore sosterrà le visite mediche e martedì ci sarà la firma ufficiale sul contratto ha spiegato Mario Giuffredi a Radio Sportiva. In azzurro l'ormai ex giallorosso ritroverà mister Sarri: "E' stato determinante: lo conosce e quindi il giocatore è stato ancora più invogliato a trasferirsi" ha spiegato il procuratore.