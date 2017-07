Napoli, è ufficiale: vinto il lodo arbitrale contro Higuain

27 luglio 2017

Il danno e la beffa. Gonzalo Higuain ha perso l'arbitrato contro il Napoli e dovrà ore pagare le spese processuali. L'argentino della Juve chiedeva 600mila euro al club di De Laurentiis per i diritti d'immagine non pagati relativamente alla stagione 2015/2016 quando vestiva ancora la maglia azzurra. Il lodo è stato vinto dal Napoli come comunicato dalla soceità in un tweet. Il collegio arbitrale ha giudicato "inammissibili" le richieste del Pipita.