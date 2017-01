Napoli, domani ultimo controllo per Milik

11 gennaio 2017

Oggi a Villa Stuart è il giorno di Mattia Perin operato per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ma domani il professor Mariani ha un appuntamento che i tifosi del Napoli aspettano con ansia. Ultimo controllo per Milik, e se tutto andrà bene l'attaccante potrà tornare ad allenarsi con i compagni. La conferma l'ha data lo stesso Mariani a Radio Kiss Kiss Napoli: " Se domani è tutto ok, torna in gruppo".