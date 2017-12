Napoli, de Laurentiis: "Vorrei lo scudetto, ma non ogni 30 anni"

24 dicembre 2017

Al Napoli basterà battere il Crotone per avere la certezza aritmetica di laurearsi campione d'inverno. E, si sa, quando si chiude davanti a tutti al giro di boa, poi la statistica dice che in primavera arriva anche lo scudetto. Ma Aurelio de Laurentiis guarda oltre. "Vorrei vincerlo, certo, ma non in maniera episodica. Il mio obiettivo è di tenere costantemente il club nelle prime posizioni per poter vincere spesso e non solo ogni 30 anni", ha detto.

"Io trovo il Napoli competitivo per tutte le manifestazioni e mi auguro che il gruppo voglia andare fino in fondo pure nelle coppe", ha aggiunto.



Poi AdL conferma l'arrivo di Roberto Inglese a gennaio. "Col presidente del Chievo sono stato chiaro: se mi serve subito, gli dissi, lo prendo a gennaio. Per quanto riguarda i nomi che leggo sui giornali negli ultimi giorni, ancora non c’è nulla di certo. E se anche arrivassero, sarebbero da considerare come investimenti in chiave prospettica. Potrebbero andare in prestito. Aspettiamo Milik e soprattutto Ghoulam, che sta bruciando le tappe".



Sulla futura sede del Napoli: "Ho visto cinque posti in altrettanti comuni, sto valutando la fattibilità di una sede nuova di zecca".