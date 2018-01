Napoli, De Laurentiis: "Verdi o Deulofeu? Decide Sarri"

11 gennaio 2018

A proposito del 22enne francese, svincolato dopo l'esperienza al Tolosa, Adl ha confermato: "Ci saranno altri giovani calciatori che prenderemo dopo di lui. Non c’è bisogno di una medaglia per ogni acquisto, capita spesso anche di fare alcuni errori. Machach ora verrà alla Filmauro per la firma sul contratto".



L'argomento caldo in casa Napoli riguarda le trattative per Verdi e Deulofeu: "Sarri avrà l’ultima parola su questo tipo di acquisti, solo lui può sapere quanto si possa puntare a vederli in campo sin da subito. Se si parla in prospettiva è un conto, altrimenti è l’allenatore a doverci assicurare che non saranno necessari 6 mesi per farli inserire al meglio". Uno dei possibili nuovo acquisti potrebbe essere Inglese dal Chievo: "Su Inglese si possono ipotizzare mille soluzioni diverse, dobbiamo valutare bene anche le condizioni del nostro attaccante". Il patron h apoi aggiunto: "Per arrivare ad acquistare un giocatore c'è bisogno dell'ok di entrambi i club e poi del calciatore. La logica ci dice che i pezzi da 90 non sarebbero disponibili per gennaio anche se ritenuti utili da Sarri".



Oltre ai nuovi acquisti, De Laurentiis pensa anche agli infortunato che rientreranno nel 2018: "I rientri di Ghoulam e Milik? Si possono fare mille ipotesi, ma non bisogna escludere nulla visto che entrambi scalpitano per rientrare. Ghoulam può recuperare prima di Milik, ma bisogna aspettare i pareri definitivi dello staff medico per conoscere le date precise del loro ritorno in gruppo".