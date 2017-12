Napoli, De Laurentiis: "Una cazz... dirmi 'Chi compri', serve intelligenza"

21 dicembre 2017

Il numero uno azzurro ha parlato in occasione della presentazione della mostra 'Il Napoli nel mito - storie, campioni e trofei mai visti, in mostra al MANN'. "Riguardando le immagini mi dicevo, sono passati i Quagliarella, i Lavezzi, i Cavani, gli Higuain, i Mertens, Insigne e chi ne ha più ne metta, in 10 anni di storia ne abbiamo scritta parecchia. Non abbiamo vinto lo Scudetto, chiedo scusa. Nel museo c'è spazio per scudetto e Champions? Non rinuncerei a nulla". E ancora: "Io voglio vedere come cambierà questo calcio con le nuove forze mondiali e dobbiamo avere i bilanci in ordine. Per me è un gioco da ragazzi andare e comprare, l'ho fatto per anni col cinema, ti metti lì e compri, ma far arrivare i risultati è un'altra cosa. Voglio che il Napoli se la giochi alla grande. Non voglio dare mazzate ai tifosi. Ma anche sugli allenatori, ho portato Reja in A e mi dicevano come fai, poi c'è rimasto, Mazzarri ha fatto cose splendide, Benitez anni considerevoli, poi Sarri quando lo presi mi misero gli striscioni in strada dicendo che ero pazzo, ora invece è lui il protagonista. Io gli cedo lo spazio volentieri, è lui il regista che ho scelto per farmi il film più bello per i miei spettatori che sono i tifosi. Scusatemi tifosi se non sempre riesco a farvi felici, ma ci provo. Voi siete il mio unico gol".