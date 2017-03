Napoli, De Laurentiis: "Scudetto? Ci sono striscioni che parlano chiaro"

12 marzo 2017

"Lo scudetto? Ci sono degli striscioni che parlano in maniera più chiara di me". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della partita contro il Crotone vinta per 3-0 dalla sua squadra. Il patron azzurro si riferiva verosimilmente allo striscione "Rigore per la Juve" mostrato dalla curva del Napoli subito dopo il fallo da rigore su Insigne per ironizzare sull'episodio che ha deciso venerdì sera Juventus-Milan.