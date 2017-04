Napoli, De Laurentiis: "Noi superiori, sono orgoglioso. E Sarri non è un catenacciaro"

5 aprile 2017

Il presidente del Napoli De Laurentiis elogia la sua squadra dopo il 3-2 sulla Juve che non è bastato per conquistare la finale di Coppa Italia: "Un grande Napoli, una squadra che gioca un calcio splendido grazie ai suoi ragazzi e al suo allenatore ! Bravi, sono orgoglioso di voi!", ha scritto il numero uno azzurro su Twitter subito dopo la fine della partita del San Paolo. Poi alla Rai: "Sarri non è un catenacciaro, è un signore del calcio".