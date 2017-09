Napoli, De Laurentiis gode: "Sono rimasto incantato"

21 settembre 2017

Ormai Dries Mertens segna sempre e in ogni modo. Gol di pregevole fattura e molto importanti, tanto che qualcuno ha iniziato a paragonarlo a Maradona. Un accostamento esagerato (Sarri docet), ma il belga sta iniziando a far sognare tutta Napoli. La parola che, per scaramanzia, non si può pronunciare è "scudetto", ma con un attaccante così è tutto lecito. Una stella abbagliante inserita in un contesto da mille e una notte. Anche il presidente De Laurentiis ha gioito con un tweet: "Da Los Angeles incantato da quello che ho visto".

LAZIO-NAPOLI 1-4, LE STATISTICHE

• Cinque vittorie nelle prime cinque giornate, in Serie A il Napoli c’era riuscito solo nel 1987/88.

• Per il Napoli è il decimo successo consecutivo in campionato, record per il club in Serie A.

• Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A giocate in casa della Lazio, segnando 14 gol e subendone appena tre.

• Gol numero 50 in Serie A per José Callejon, lo spagnolo è il 13° giocatore a tagliare questo traguardo con la maglia del Napoli.

• Dries Mertens ha segnato 23 gol nelle 24 partite di campionato giocate nell’anno solare 2017.

• Quarto gol in Serie A per Kalidou Koulibaly, il primo arrivato fuori casa.

• Primo gol in Serie A con la maglia del Napoli per Jorginho.

• Ciro Immobile ha messo lo zampino in otto dei 10 gol della Lazio in questo campionato (sei reti e due assist).

• Tutti i primi tre gol subiti dal Napoli in questo campionato sono arrivati sugli sviluppi di palla inattiva (due da azione di calcio d'angolo, uno su rigore).

• La prima conclusione del match è arrivata al minuto 26 a opera di Insigne: si tratta del primo tiro più tardivo in un match di questo campionato.

• Dal primo al terzo gol del Napoli sono passati 5 minuti e 8 secondi.