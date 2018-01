Napoli, De Laurentiis: "Cerco il nuovo Callejon". E parte l'assalto a Verdi

6 gennaio 2018

Il presidente azzurro ha parlato a margine della presentazione del film "Benedetta follia" e, come riporta il Corriere dello Sport, ha delineato gli obiettivi del club: "Noi cerchiamo un profilo che ricordi l'indistruttibile Callejon: in questi cinque anni ha saltato soltanto tre gare".



Il primo nome sulla lista dei dirigenti partenopei è, come detto, quello di Verdi, così come emerso da un summit di mercato tra il presidente, l'amministratore Chiavelli e il ds Giuntoli: un osservatore del Napoli è partito alla volta di Torino per ammirare da vicino l'attaccante di Donadoni nel match contro i granata. La priorità azzurra è lui e non ci sono dubbi.



La trattativa non è semplice perché il giocatore preferirebbe rimanere in Emilia fino a giugno anche se ad aprire ad altre possibilità ci ha pensato il suo allenatore: "Quando si parla di grandi club è difficile non prenderli in considerazione, un calciatore vive per puntare in alto" ha detto Donadoni. E con la settimana che inizia il Napoli ha intenzione di muoversi seriamente per vedere quanti margini effettivi ci siano per la trattativa. Non dovessero esserci spiragli, le alternative di AdL sono Politano del Sassuolo e Deulofeu del Barcellona. Per quest'ultimo, come del resto anche per Verdi, bisogna fare i conti con la concorrenza dell'Inter.



Infine, non è da escludere l'arrivo anticipato di Amin Younes, esterno d'attacco classe '93 con cui il Napoli ha già un accordo di massima con l'Ajax per giugno, quando il contratto del tedesco andrà in scadenza.