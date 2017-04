Napoli, Sarri: "Mai vista la Juve così in difficoltà"

2 aprile 2017

"Mai vista una Juventus così in difficoltà in Italia". Parola di Maurizio Sarri , colui che col suo Napoli ha costretto i bianconeri a giocare una partita ultra difensiva. L'allenatore degli azzurri non ha nulla da recriminare ai suoi giocatori: "Sono soddisfatto, c'è solo un po' di amaro in bocca per il risultato. Il merito è del nostro atteggiamento. Ora mercoledì vogliamo la vittoria e ci proveremo".

SARRI: "FISCHI A HIGUAIN INEVITABILI"

Grande orgoglio per il tecnico del Napoli: "Quando una squadra gioca come ha fatto il Napoli stasera, un allenatore può tornare a casa con qualsiasi sensazione meno che la delusione: mai, su un campo di calcio in Italia, si è vista una Juventus così in difficoltà. E non era facile reagire come abbiamo fatto dopo essere andati sotto. Il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca, ma sulla prestazione non ho nulla di rimproverare ai miei. La strada che hanno preso questi ragazzi è quella giusta e probabilmente abbiamo ancora qualche margine di miglioramento: se riusciamo a trovarlo, saremmo tanto roba. Se mi aspettavo una Juventus così difensivista? Forse il merito è nostro e del nostro atteggiamento".



Higuain? "A fine partita ci siamo visti. Lo stadio è stato straordinario: i fischi erano inevitabili, ma stasera i tifosi hanno dato segno di grande civiltà. Peccato non averli fatti contenti con una vittoria, ci proveremo mercoledì: a sto punto è una sfida ancora più importante".



Milik è rimasto in panchina per tutti i 90': "Stasera forse sarebbe entrato, se non ci fossero stati due cambi forzati: con lui entreremmo di più in area, ma perderemmo un po’ di velocità nel fraseggio. Dipende da che tipo di partita si vuole impostare: guadagni in qualche aspetto, ci perdi in qualche altro".



I maggiori gol subiti rispetto alla passata stagione? "Mi dà molto fastidio, soprattutto quelli presi dando il risultato per acquisito".