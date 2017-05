Napoli, De Laurentiis: "Annata straordinaria, Sarri è un grande"

23 maggio 2017

Tutto il Napoli si è riunito a Villa D'Angelo per la consueta cena di fine stagione. Clima allegro e il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti ai giocatori: "Vi ringrazio tutti, avete regalato un'annata straordinaria a noi ed ai nostri fantastici tifosi. Avete dimostrato che qualunque record, voi siete in grado di batterlo. Sono convinto che proseguendo su questa strada, l'anno prossimo si possa lottare per l'obiettivo più importante".



Poi il grande elogio a Sarri, segno che con il tecnico è tornato il sereno: "Ti ho scelto io, ti ho voluto io e sono sempre stato convinto che tu sei un grande che va dritto alla meta. La tua forza è la grande umiltà, sono nelle tue mani e dal profondo del mio cuore so di aver fatto la scelta giusta".



È arrivata anche la risposta dell'allenatore che ha caricato la squadra: "Nella prossima stagione spero di poter ripagare la stima del Presidente e questo sarà merito vostro".