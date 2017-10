Napoli da impazzire, Mertens si è risvegliato Il belga incanta col Genoa a trascina gli azzurri: domenica Sarri ha l'occasione di allungare sulla Juve

26 ottobre 2017

Il Napoli riprende la corsa. Gli azzurri tornano da Genova con tre punti preziosi e un fenomeno ritrovato. Dopo le prove opache contro Manchester City e Inter, Mertens si è risvegliato, mostrando il meglio del repertorio. Roba da ritirare in ballo l'intoccabile Maradona. Ma non è tutto qui. La vittoria sudata col Genoa, infatti, regala a Sarri nuove conferme sulla maturità del gruppo e sulla capacità di lottare anche quando la gara sembra non girare per il verso giusto.

Oltre che da Mertens, dunque, in casa Napoli arrivano buone notizie anche dal resto della squadra. Quando il centrocampo va in affanno, infatti, ci pensa Koulibaly a vestire i panni del regista arretrato, dando solidità al reparto e certezze in fase di appoggio. Un play preziosissimo, che insieme a Diawara ha saputo gestire il traffico e innescare Mertens. Già, Mertens. Il belga contro la banda di Juric è tornato a fare il fenomeno. Dopo il rigore fallito a Manchester e il torpore mostrato contro l'Inter, Dries è riuscito nuovamente ad alzare l'asticella, scomodando il solito paragone scomodo con Maradona. I numeri mostrati a Marassi dal gioiello di Sarri, del resto, sono colpi da vero top player. Perle da mostrare nelle scuole calcio. E se la punizione è "roba" già vista, il controllo con la suola in corsa e il sinistro sotto la traversa sono un mix perfetto di qualità e rapidità che solo i grandi calciatori riescono a trasformare in meraviglie.



Dopo una breve pausa, insomma, Mertens è tornato. E Sarri potrà contare nuovamente sulla sua arma migliore per allungare in vetta. Il prossimo turno, infatti, potrebbe rappresentare un'altra grande occasione per gli azzurri. Complice il big match Milan-Juve, il Napoli contro il Sassuolo potrebbe dare un nuovo scossone alla classifica, staccando ulteriormente Allegri nella lotta per la leadership della Serie A. Con questo Mertens e questa voglia di lottare sempre anche nelle situazioni più complicate, la squadra di Sarri sembra pronta per fare il grande salto di qualità e centrare il bersaglio grosso.

I NUMERI DI GENOA-NAPOLI • Nona vittoria consecutiva in trasferta per il Napoli: gli azzurri sono a due sole lunghezze dal record all-time di 11 che appartiene a Roma (striscia in corso) e Inter (2006-07). • Solo il Benevento (0) ha fatto meno punti in casa rispetto al Genoa (1) in questa Serie A. • Sesto gol in A per Adel Taarabt: il secondo contro il Napoli, unica squadra a cui ha segnato più di una volta nella massima serie. • Secondo gol in Serie A per Armando Izzo, il primo arrivò nel gennaio 2015 contro l'Inter. • Primi gol di Dries Mertens contro il Genoa in Serie A – per il belga quarta rete su punizione diretta in campionato col Napoli. • Tre dei sette gol subiti dal Napoli in questo campionato (43%) sono arrivati nel quarto d'ora iniziale di partita. • Il Napoli, tuttavia, è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A, 12. • Il Genoa, invece, è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (8) nel campionato in corso.

