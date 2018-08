Napoli, che sorpresa: Ancelotti "scopre" la panchina

26/08/2018

Pre-campionato allarmante, qualche critica preventiva e poi... Poi sei punti in due partite e in altrettanti, delicati, scontri diretti. Il Napoli dei novanta punti di Maurizio Sarri riparte dalle certezze e ci aggiunge qualche piccola novità. Non tanto nel gioco, sia pure più verticale di una volta, o negli uomini, con Hamsik per forza di cose in cabina di regia e Zielinski a muoversi tra le linee e sottopunta. Piuttosto nell'utilizzo costante della panchina, tallone d'Achille dell'era sarriana.



Carlo Ancelotti si sta muovendo in punta di piedi ma con grande intelligenza. Ha preso in mano la squadra e l'ha coinvolta senza sconvolgerla. Ha dato continuità all'insegnamento di Sarri e aggiunto del suo. Il pressing offensivo, apparso meno ossessivo contro la Lazio, è tornato prepotentemente contro il Milan. I cambi di gioco restano una costante, come una costante è il palleggio corto, con due o tre soluzioni sempre disponibili per il portatore di palla. La partecipazione alla manovra degli esterni di difesa, non di rado più alti delle mezzali, continua a essere una marchio di fabbrica evidente, come l'aggressione degli spazi oltre le linee avversarie.



Quello che è quasi inedito è l'inserimento di forze fresche negli ultimi 20 minuti. Contro il Milan, il primo cambio - Mertens per Hamsik - ha in parte portato a un cambio di modulo prima di pronto ritorno alle origini subito dopo il 2-2 con la sostituzione di Diawara per Zielinski. Diawara e Mertens sono subentrati due volte su due. Hamsik e Zielinski sono al contrario sempre stati sostituiti. In ciascuna delle due partite, in panchina Ancelotti ha trovato qualità e dinamismo nel momento di maggiore difficoltà fisica della squadra. Contro i rossoneri, infine, ha addirittura pescato il jolly dato che proprio il belga ha firmato il gol partita.