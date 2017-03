Napoli, cena de Laurentiis-Sarri per sancire la pace

5 marzo 2017

La vittoria dell'Olimpico ha riportato il sereno in casa Napoli. Ma pare che il 2-1 alla Roma sia servito soprattutto per togliere dal congelatore i rapporti tra Maurizio Sarri e Aurelio de Laurentiis. Secondo il Corsport, infatti, l'allenatore e il presidente si sarebbero visti a cena subito dopo la partita. Messe alle spalle le critiche di AdL post Real, i due hanno firmato una tregua in vista del delicatissimo ritorno degli ottavi di Champions.