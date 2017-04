Napoli, carica Hamsik contro la Juve: "Mercoledì altra battaglia, vogliamo eliminarli!"

3 aprile 2017

Marek Hamsik suona la carica dopo la bella prestazione del Napoli contro la Juve in vista del secondo confronto contro i bianconeri in Coppa Italia. "Siamo stati la squadra migliore, avremmo meritato di vincere. La Juve si è chiusa e ha solo difeso, vuol dire che temevano il nostro attacco. Questa sfida ora è il passato, dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia. Mercoledì altra battaglia. Non si molla. Vogliamo eliminarli!".

"Peccato che non sia arrivato il secondo gol, avremmo dovuto vincere", ha aggiunto Hamsik attraverso il suo sito ufficiale. Con la rete realizzata ieri sera contro i bianconeri (è il settimo centro alla Juve, l'ultimo gol in campionato risaliva al novembre 2011) lo slovacco ha raggiunto quota 111 centri da quando veste la maglia azzurra: il record di Maradona è solo a -4. "Sono contento di essermi avvicinato a lui ma non ci penso ancora. I miei pensieri sono rivolti alla squadra". Napoli e Juve si ritrovano mercoledì sera sempre al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: gli azzurri di Sarri sono chiamati a rimontare l'1-3 dell'andata allo Juventus Stadium. Marek ha abbandonato la gara con la Juve a un quarto d'ora dalla fine per affaticamento ma basterà un po' di riposo: per nulla al mondo salterà una partita così importante come la prossima. E non mancherà di certo il sostegno dei tifosi per realizzare la rimonta: il San Paolo sarò di nuovo pienissimo.