Napoli, caos Younes: fuori rosa con l'Ajax fino a fine stagione

26 marzo 2018

La situazione è un po' intricata e per fare un minimo di chiarezza è bene partire dall'ultimo mercato invernale, quando il giocatore - in scadenza con l'Ajax - era sbarcato a Napoli per firmare il contratto con De Laurentiis. Come confermato poi dal club azzurro, Younes ha effettivamente sottoscritto un accordo con decorrenza dal 1° luglio 2018 e l'accordo è stato depositato correttamente in Lega. Un fatto ribadito anche da Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax.



Qual è, allora, il problema? Tutto è nato dalla presunta retromarcia del giocatore emersa a febbraio, quando sono iniziate a circolare diverse voci riguardanti il desiderio del tedesco di rinnovare con l'Ajax. Un'ipotesi non fattibile per il Napoli, pronto a difendere i propri diritti visto appunto il contratto già firmato. Ora, in attesa di capire se effettivamente (come sembra) l'attaccante si aggregherà al gruppo di Sarri a partire dal prossimo ritiro estivo, l'Ajax l'ha escluso dalla prima squadra per alcuni comportamenti che non sono stati graditi dal club olandese: "Dopo aver ignorato le istruzioni del tecnico Erik ten Hag negli ultimi minuti del match con l'Heerenveen, rifiutandosi di scendere in campo, il calciatore era stato inizialmente sospeso per due settimane - recita un comunicato dell'Ajax -. In seguito ci sono state nuove discussioni in allenamento e il direttore sportivo Overmars ha preso questa decisione".