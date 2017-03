Napoli, Callejon: "Vincere qui lo scudetto sarebbe meraviglioso"

24 marzo 2017

Dopo quasi quattro anni di Napoli , Josè Maria Callejon è ormai uno dei leader della squadra e in testa ha un obiettivo ben preciso: "Vincere lo scudetto a Napoli sarebbe meraviglioso, sarebbe un sogno per tutti - le parole dello spagnolo a Radio Kiss Kiss Napoli -. Vincere qui è molto difficile. Maradona qui ha vinto due scudetti, noi ci proviamo ogni anno e speriamo di avere qualche chance in futuro".

Al Napoli, così come in ogni club di altissimo livello, c'è bisogno della giusta personalità e l'esterno spagnolo, in tal senso, manda poi un chiaro messaggio ai compagni: "Noi sentiamo di essere una squadra importante ma dobbiamo averne la consapevolezza sempre, perché penso che a volte non abbiamo in testa questo concetto. Anche chi è in panchina o in tribuna deve essere consapevole che siamo una squadra di alto livello".