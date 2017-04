Napoli, basta con la maglia azzurra

21 aprile 2017

Il Napoli non gioca più in azzurro. La squadra di Sarri ha deciso di accantonare la prima maglia, per scaramanzia meglio indossare il bianco o il nero. Hamsik e compagni sono scesi in campo per l'ultima volta con i colori sociali un girone fa in occasione della sfida con il Sassuolo. L'1-1 maturato al San Paolo ha portato De Laurentiis alla clamorosa decisione. Troppo pochi i 24 punti arrivati in 13 partite giocate in azzurro.



Così il cambio di colori e in bianco sono arrivate 16 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Anche in nero, la terza divisa, hanno ottenuto buoni risultati contro Lazio e Udinese. In Champions al Bernabeu è stata utilizzata la maglia nera, mentre nel ritorno al San Paolo è tornato l'azzurro. La sconfitta ha confermato il fattore negativo. Ha vinto solo la scaramanzia.