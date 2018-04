Napoli: ancora differenziato per Insigne

13 dicembre 2017

Lorenzo Insigne rimane il grande dubbio del Napoli per la trasferta di sabato a Torino contro la squadra di Mihajlovic. L'attaccante partenopeo anche nella giornata di mercoledì, dove era in programma una doppia seduta, ha svolto lavoro differenziato sul campo e, dopo Feyenoord e Fiorentina, rischia di saltare la terza gara di fila. Il ragazzo scalpita per rientrare, ma Sarri non vuole correre alcun rischio.

Insigne sì, Insigne no? E' lui il grande dubbio del Napoli per la delicata trasferta al Grande Torino. Rispetto a qualche giorno fa il ragazzo sta meglio, ma lo staff medico del Napoli procede con cautela per non peggiorare la situazione. Nell'ambiente filtra un po' di ottimismo e magari Insigne potrebbe almeno andare in panchina. Decisivi saranno gli allenamenti di domani e venerdì.