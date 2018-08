Napoli, Ancelotti sfida la Juve: "Qui per vincere il campionato"

23/08/2018

"Il fatto di venire a Napoli era prima di tutto il fatto di voler tornare in Italia e parlare italiano. In secondo luogo mi ha convinto il progetto della società", ha ribadito. Sabato sera ci sarà la sfida contro il suo Milan, oggi allenato da un grande amico come Gattuso: "Rino a livello caratteriale è sempre lo stesso. Lo si capisce da come gioca la sua squadra: attenta, ben organizzata, compatta, aggressiva; come era il Gattuso giocatore. Se me lo immaginavo allenatore? Per certi versi sì e per altri no, quello che portano avanti tutti quelli che fanno questo mestiere è la passione, e lui attraverso la passione è riuscito a costruire una grande carriera".