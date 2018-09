Napoli, Ancelotti respinge le critiche: "La fase difensiva non è un problema"

Quando firmasti col Napoli fu detto che avresti valorizzato l'intero organico. Dopo due giornate hai cambiato la formazione lasciando fuori due elementi prestigiosi per Napoli come Hamsik e Callejon. Hai ricevuto critiche pesanti, come se le tue scelte avessero portato alla sconfitta.

"Le critiche sono all'ordine del giorno quando perdi, proseguo sulla stessa linea. Sono qui per valorizzare la rosa, ma sono qui per portare il Napoli livelli più alti possibili, poi lo si può fare tramite la valorizzazione della squadra. Ounas ad esempio ha fatto un ottimo secondo tempo. Il mio amico Corbo scrive di non arretrare ed io non arretro. Non posso ammazzare 11 giocatori e motivarne 11, la rotazione sarà normale".



Non si arrabbierà?

"Mi sono già arrabbiato con i giocatori a Genova, con voi non so, ma non ci vuole molto (ride, ndr)".

Hai fatto riferimento ai gol subiti. Non hai preoccupazioni per l'equilibrio?

"Sono preoccupato dal fatto che ogni volta che ci tirano in porta fanno gol. Non abbiamo subito troppi tiri, in queste tre gare abbiamo quasi sempre tenuto il pallino del gioco. L'attenzione ora è sui dettagli". Si poteva fare di più o all'inizio vanno bene i 6 punti?

"Abbiamo lavorato bene in questi due mesi, non posso dire in modo eccezionale. Potevamo evitare la sconfitta, ma il calendario era anche complicato e lo sarà ancora. 6 punti, potevamo averne 7".



L'anno scorso il turnover fu fatto in Champions alla prima per dare priorità a Napoli-Benevento.

"La mia priorità è la Fiorentina, poi domani sera la priorità sarà lo Stella Rossa. Dopo la Fiorentina valuterà la condizione dei giocatori e deciderò la formazione migliore per vincere quella seguente".



La parola Scudetto si pronuncia nello spogliatoio?

"Non ci pensiamo, proviamo a vincere le gare, ora è presto. Siamo all'inizio, dobbiamo migliorare e pensiamo a questo".



Verdi a destra a Genova, nel 4-3-3 lo vede solo lì?

"Può giocare destra e sinistra, in un sistema diverso può giocare come mezzapunta dietro l'attaccante. Tranne la punta può fare tutto con le sue caratteristiche. Predilige la destra perché può accentrarsi. E' importante per noi, non ha fatto bene alla prima, ma è nella norma".



ADL ha detto che affida le chiavi del Napoli a lei, significa che andrà oltre il triennio di cui parla nei suoi libri?

"E' un attestato di stima, mi rende orgoglioso e mi dà responsabilità e motivazione".



Sul doppio impegno della nazionale, c'è da preoccuparsi? Siamo sopravvalutati?

"In questo momento il calcio italiano non esprime valori individuali di livello, è fuori discussione. Serve tempo, pazienza, il lavoro di Mancini è duro, difficile. Molti giocatori giovani impiegati non hanno esperienza internazionale".

"Sta molto bene, si è allenato bene. E' tornato fresco e motivato per non aver giocato la seconda partita. Il fatto che non abbia giocato bene è uno stimolo per far bene nelle prossime partite. Domani riposa, almeno fino alle 18 (ride, ndr)".