Napoli, Ancelotti: "Per lo scudetto manca poco, spero di metterlo io"

24/08/2018

Domani ritrovi Gattuso e tanti amici

La cosa più importante è la partita, ma ritrovare Rino, Maldini e altri amici è bello. Il Napoli si deve presentare bene ai suoi tifosi e migliorare la prestazione dello scorsa giornata. Il Milan è rinnovato, c'è entusiasmo. Ci sono le basi per una bella serata.



Che significato ha la partita con il Milan?

La vittoria con la Lazio ha aumentato l'autostima, e domani sarà importante vincere per aumentarla ancora.



Se si parla tranquillamente di scudetto è merito suo?

Ci sono sogni e utopie. Rincorrere un'utopia è azzardato, il sogno esiste in base a quanto fatto lo scorso anno. Non manca molto, quello spero di darlo io.



Quel poco che manca in cosa consiste?

Tre punti. Li dobbiamo trovare con attenzione e applicazione. Cambiamo qualcosa e vediamo i risultati.



Milik o Mertens?

Non c'è alcun dualismo. Possono giocare anche insieme, può giocare uno o può giocare l'altro. In allenamento li abbiamo provati insieme. Mertens sa giocare anche in altre posizioni, quindi durante la stagione vedremo tante soluzioni.



Che sensazioni sta avendo a Napoli?

Sto avendo solo conferme e ciò che pensavo guardando il Napoli da fuori l'ho ritrovato nello spogliatoio. E' un gruppo sano che ha tutti i giocatori allo stesso livello, e non vedo gelosie o individualismi.



Chi giocherà in porta tra Karnezis e Ospina?

Possono giocare entrambi, Karnezis ha fatto bene e ha dato fiducia alla squadra quando ha giocato. Ospina è una garanzia e ha diverse partite di livello alle spalle. Vediamo



In che ruolo vede meglio Verdi?

Può giocare in diverse posizioni e non vedo dualismi in questa squadra. Ci saranno giocatori che si sentiranno un po' penalizzati all'inizio, ma poi ci saranno più partite e la rotazione diventerà naturale.



Al San Paolo torna Higuain da avversario

Lo conoscono tutti e forse i giocatori qui lo conoscono meglio di me. La nostra linea guida però è di non guardare troppo agli avversari, non mi piace parlare degli altri. Higuain è molto forte, ma faremo la nostra partita cercando di dargli meno chances possibili.



Quest'anno basteranno i 90 punti della scorsa stagione per lo scudetto?

Non lo si può sapere adesso, ci sarà più competitività verso l'alto. Milan, Inter e Roma si sono rinforzate tutte. Noi stiamo bene e i carichi fatti sono giusti per arrivare bene fino in fondo.



Resta comunque un po' di scetticismo?

Il mercato è stato a fari spenti, ma non so da cosa nasca questo scetticismo. Non c'era bisogno di fare chissà cosa. Le qualità di questo gruppo non sono ancora state mostrate tutte e per questo abbiamo lavorato per trattenere più che per acquistare. Faremo vedere il nostro valore a tutti.