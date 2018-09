Napoli, Ancelotti in conferenza stampa: live

01/09/2018

Domani può valere un allungo su Roma e Milan?

"No, credo sia ancora presto per pensare alla classifica. Siamo concentrati su quello che vogliamo fare domani. E' importante mantenere questa linea, vincendo la partita, la Samp ha un'ottima organizzazione con un tecnico capace. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, ma siamo convinti di poter fare un'ottima partita".



Sulla formazione.

"Se cambio qualcosa è solo per tenere il gruppo motivato, non per demerito di qualcuno. Per fortuna sono più di 11 che meritano di giocare. C'è la possibilità che dunque domani possa cambiare qualcosa per questa ragione".



Sul girone di Champions.

"Di insuperabile non c'è niente. Difficile lo è, perché ci sono tre dsquadre di alto livello e poi c'è una outsider come la Stella Rossa. Ci sarà un ambiente particolare a Belgrado, so cosa vuol dire giocare lì. E' un gruppo difficile. Ma non credo che a Parigi abbiano stappato Champagne sapendo di giocare contro il Napoli. Saranno tante belle sfide molto stimolanti, ce le giocheremo al 100%".



Su Hamsik e Diawara.

"Il fatto di giocare tutta la partita è un luogo comune che mi piacerebbe cambiare. Quando hai una rosa competitiva, il fatto di giocare 60-70' è come giocarne 30. Devo sfruttare queste risorse. Tante volte è meglio giocare solo 30'. Hamsik è molto serio, sono stato contento di Marek dal primo giorno in quella posizione. Per me ha qualità diverse da Diawara, ha una tecnica e un'esperienza diversa. Sono due giocatori che voglio tenere perché sono importanti. Se posso sfruttare entrambi, lo faccio".