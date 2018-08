Napoli, Ancelotti: "Non molliamo mai"

25/08/2018

Euforia in casa Napoli dopo la vittoria contro il Milan. Molto soddisfatto Carlo Ancelotti per la rimonta da 0-2 a 3-2: "Una serata fantastica, questa squadra non molla mai e ha tanto carattere". Il tecnico dei partenopei applaude tutti: "Grazie anche al pubblico che ci ha spinto. Mertens è un trequartista atipoco, bene Hamsik come regista. Si può giocare anche con il 4-2-3-1". Gioi anche per De Laurentiis: "Grande vittoria".