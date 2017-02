Napoli, Allan si ferma per tre settimane

20 febbraio 2017

Non è durata nemmeno un tempo la partita di Allan contro il Chievo. E per il brasiliano le notizie non sono confortanti. Gli esami strumentali verranno effettuati nelle prossime ore, ma il Napoli ha fatto sapere che per il centrocampista c'è una sospetta distrazione di primo grado dell'adduttore. Il giocatore tornerà a disposizione nel giro di 3 settimane e salterà quindi la gara di ritorno al San Paolo contro il Real Madrid.