Napoli, Albiol: "Vogliamo vincere lo scudetto"

12 ottobre 2017

Raul Albiol non si nasconde e, ai microfoni di 'As', rivela il grande obiettivo del Napoli. " Vogliamo vincere uno Scudetto . E' il sogno di tutta la città. Credo che lavoreremo per realizzarlo: vincere lo scudetto a Napoli è una delle cose più difficili - ha spiegato il difensore spagnolo -. La squadra lo sa, lavoriamo per questo e sappiamo che il Napoli ne ha vinti solo due nella sua storia. Non c'è miglior sogno che inseguire il terzo".

Al quotidiano spagnolo, Albiol ha parlato di questi 5 anni nel capoluogo campano. "Sono arrivato al quinto anno qui, mi sono abituato. Sin dal primo anno sono stato accolto molto bene dai tifosi, dal club e dai miei compagni - ha spiegato -. Sono molto felice per la mia esperienza napoletana. Sono molto casalingo, andare per strada, a cena o con i bambini, è complicato a Napoli, perché tutti ti riconoscono e ti chiedono una foto. La città ama il calcio e per questo può essere complicato uscire".



Il Napoli lanciatissimo in campionato vuole fare bella figura anche in Champions League: il prossimo rivale è il più duro, il Manchester City. "E' la squadra più in forma d'Europa, ho visto le loro partite e sarà dura. Però sarà una bella prova per noi, conosciamo Guardiola: il primo anno è normale avere qualche difficoltà, ma in questo secondo anno sta dimostrando tutto il suo valore".