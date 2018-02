Napoli, Albiol: "Tempi maturi per lo scudetto"

20 febbraio 2018

"Sono a Napoli da cinque anni ormai, come molti in questo gruppo. Abbiamo fatto un bel percorso di crescita, siamo maturati e sappiamo quali difficoltà ci sono per vincere in una città come Napoli, ma vogliamo riuscirci: speriamo che arrivi questo scudetto e di festeggiare nell'ultima col Crotone cantando 'Un giorno all'improvviso' con l'abbraccio dei tifosi". Albiol ci crede. "Sarebbe straordinario, un evento da ricordare per tutta la vita".