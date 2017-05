Napoli, Albiol: "Passi in avanti per lo scudetto"

4 maggio 2017

Un occhio al campionato e uno alla Champions League. Raul Albiol è soddisfatto della stagione del Napoli , con una convinzione: "Ci stiamo avvicinando alla Juventus e continuando a lavorare così l'anno prossimo faremo passi avanti per lo scudetto". Obiettivo secondo posto: "Vogliamo evitare i preliminari perché giocare la Champions con il Napoli è speciale". A proposito di Champions: "In finale contro la Juve tiferei per il Real Madrid".

La rincorsa al secondo posto si è riaperta dopo l'ultima giornata. Il Napoli è a un solo punto dalla Roma e contro il Cagliari, se i giallorossi non riuscissero a vincere in casa del Milan, potrebbe esserci un sorpasso: "Dovremo stare attenti ai rossoblù perché davanti sono pericolosi e verranno al San Paolo con niente da perdere a differenza nostra. Vogliamo i tre punti e cercare di vincere le ultime quattro partite, perché evitare il preliminare di Champions è sempre meglio. Dovremo giocare come contro l'Inter, senza concedere occasioni".



Per la prossima stagione invece l'obiettivo è avvicinarsi alla Juventus: "Continuando a lavorare così - ha spiegato Albiol a Radio Kiss Kiss - continueremo a fare passi avanti e in questo modo saremo più vicino alla Juve e allo scudetto. Giocare in Champions con questa maglia è speciale, peccato essere usciti contro il Real Madrid ma ora tiferò per loro anche nell'eventuale finale contro la Juventus".