Napoli, Albiol e quel rigore non dato contro la Juve: "Non cado da solo"

10 marzo 2017

Un episodio che ha fatto discutere a lungo finendo, addirittura, per essere paragonato al caso Iuliano-Ronaldo del 1998. Sul rigore non dato al Napoli in Coppa Italia contro la Juve per il fallo su Albiol si era già espresso Pjianic ("Il penalty non c'era, si fanno troppe polemiche") ma ora ne parla anche il diretto interessato: "Non cado certo da solo" - ha detto il difensore spagnolo a Radio Kiss Kiss - non ho mai preso un rosso in carriera".

Chamatela pure moviola infinita. Sempre più spesso, infatti, succede che gli episodi dubbi di certe partite non vengano solo commentati nel post-gara da opinionisti e giornalisti ma anche dai diretti interessati a distanza di giorni. Dopo le bordate di Buffon a oltre un mese di distanza dalla velenosa sfida con l'Inter, ora tocca a Raul Albiol tornare su un presunto rigore non assegnato. L'episodio risale alla sfida di Coppa Italia dello Juventus Stadium dove il Napoli ha protestato a lungo, tra l'altro, per il penalty non assegnato per un fallo di Pjanic sul difensore spagnolo (sugli sviluppi dell'azione successiva sono stati poi i bianconeri a beneficiare della massima punizione che ha permesso loro di siglare il gol del 3-1). Uno dei due protagonisti, il bosniaco della Juve, aveva già avuto modo di dire la sua dopo qualche ora: "Il fallo non c'era, Albiol ha cercato il contatto ma l'arbitro ha visto bene". E ora tocca all'ex Real Madrid offrire il suo punto di vista: "Io non cado certo da solo. In carriera non ho mai ricevuto un rosso e non cerco mai di mettere in difficoltà l'arbitro" ha detto in maniera schietta Albiol.





Il centrale di Sarri è tornato anche sull'eliminazione in Champions per mano della sue ex squadra: "Era da tempo che non vedevo il Real così in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo fatto di tutto per segnare due gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato un passaggio ed è nato l'angolo del pareggio. Hanno approfittato della loro fisicità". Ha fatto discutere, soprattutto, la marcatura su Sergio Ramos che ha trafitto due volte Reina di testa sugli sviluppi di due calci d'angolo: "Non c'è solo lui: c'erano Bale, Ronaldo, Pepe, tanti che bisognerebbe marcare a uomo. Dobbiamo migliorare, bloccare l'avversario e fare attenzione. Hanno avuto la fortuna di segnare subito ad inizio ripresa e questo li ha tranquillizzati. L'ambiente che c'era al 'San Paolo' era incredibile. Anche i calciatori del Real hanno pensato che questa è una città speciale. Ora speriamo nel campionato".



A proposito di campionato, lo spagnolo punta dritto al secondo posto: "Dobbiamo conquistarlo per andare direttamente in Champions. Fare il preliminare complicherebbe tutto. Giocare ad agosto è complicato, i giocatori vanno ed arrivano, non c'è tempo per lavorare". Crotone e Empoli sono le prossime avversarie in Serie A, prima di ritornare a incrociare la Juve: "Ci aspettano due partite bellissime e vogliamo vincerle entrambe. Manca ancora molto però, pensiamo prima a Crotone ed Empoli" ha glissato Albiol.