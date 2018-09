Napoli, AdL pungola Sarri: "Ora c'è una gestione della rosa come deve essere"

28/09/2018

Da buon napoletano, AdL si rifugia nella scaramanzia quando gli si chiede del match contro la Juventus. "Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e vinca il migliore".



Parole al miele per Carlo Ancelotti, con il quale va tutto a gonfie vele. "L'ho scelto io, è una persona poliedrica, con la quale non ci si stanca mai: è come se fosse un amico di vecchia data, perché fa parte del club di quelli che hai sempre frequentato come tipologia di persona".



Alla constatazione che ora la formazione rispetto al passato è sempre un rebus, De Laurentiis lancia l'ennesima frecciata al suo vecchio allenatore. "Ma menomale che adesso ci arrovelliamo sulla formazione!! Malcuit altrimenti come lo avremmo potuto valutare? Mai! Avete visto che furia l'altra sera? Ma lo stesso Zelinski, lo stesso Fabian Ruiz. C'è una gestione della rosa come deve essere".