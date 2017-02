Napoli, addio ai sogni scudetto

26 febbraio 2017

Un giorno all'improvviso, si è rotto il feeling tra De Laurentiis e Sarri : lo sfogo del presidente a Madrid ha toccato l'ambiente e ora il Napoli ha perso la serenità e rischia di buttare quanto di buono fatto fino a qui. Il passo falso contro l' Atalanta può di essere più pesante dei tre punti persi in classifica che, a questo punto della stagione, significano addio ai sogni scudetto. Lo sa bene il tecnico Sarri che nello spogliatoio ha subito tenuto a rapporto la squadra. Il Mattino riporta di un confronto duro con l'allenatore che ha analizzato il match senza risparmiare critiche: "Facciamo troppi errori". Sarri ha messo i giocatori davanti alle loro responsabilità e li ha invitati a reagire immediatamente: "Torniamo subito a giocare come sappiamo". L'occasione è ghiotta e di quelle da non farsi lasciare scappare: martedì gli azzurri saranno impiegati allo Stadium contro la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Inutile dire che un'altra sconfitta farebbe malissimo a questo Napoli ferito nell'orgoglio. Intanto non c'è stato nessun contatto telefonico tra il presidente De Laurentiis, che ha seguito il match da Los Angeles, e Sarri. Altro segnale di una crisi interna che va sanata il prima possibile. Il tecnico, però è più preoccupato per la prestazione dei suoi contro l'Atalanta. L'attacco delle meraviglie si è inceppato e, a parte due fiammate di Mertens e una di Insigne, ha prodotto ben poco. Neanche l'ingresso in campo di Milik e Pavoletti per un attacco a cinque punte ha portato al gol. Male davanti, peggio a centrocampo dove gli azzurri sono stati assenti e non hanno aggredito gli avversari. Un problema che non ha fatto dormire sonni tranquilli all'allenatore e a diversi napoletani.

NAPOLI-ATALANTA 0-2, LE STATISTICHE

- Sale a 10 il conto delle reti atalantine su sviluppi di corner, un primato in questo campionato.

- 12 gol della Dea sono arrivati dai difensori – altro record in questa Serie A.

- Mattia Caldara ha segnato 5 gol in questo campionato, record tra i difensori.

- Caldara è il secondo difensore a fare doppietta in questa Serie A (con Chiellini), il primo a farlo in trasferta.

- Prima di stasera, il Napoli non aveva mai colpito due legni in una stessa partita di questo campionato.

- Tre occasioni create da Insigne stasera, più di ogni altro giocatore fin quando era in campo – l’attaccante del Napoli è stato anche il secondo miglior giocatore azzurro per numero di palloni recuperati (7) dopo Maksimovic.

- Un solo pallone recuperato da Zielinski, meno di ogni altro giocatore del Napoli.

- Il Napoli non ha trovato la via del gol tre volte in questo campionato, due delle quali contro l’Atalanta.

- Termina la striscia di 14 partite senza perdere del Napoli, la più lunga per gli azzurri dal gennaio 2010.

- Il Napoli aveva sempre trovato la via del gol in casa nelle precedenti 24 gare di campionato.