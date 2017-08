Milik, gioia social: "Contento per la rete e la vittoria"

20 agosto 2017

Una maglia da titolare e il ritorno al gol dopo quasi 4 mesi. La serata del 'Bentegodi' è di quelle da ricordare per Arek Milik , che ha festeggiato su Instagram. "Campionato iniziato come previsto. Sono contento per la rete e per aver giocato dal primo minuto. Credo che vinceremo anche le prossime partite. Martedì la seconda parte della lotta per la Champions. Dovete essere con noi a Nizza!"il posto del bomber polacco. E Sarri gongola...

Un piatto destro (non il suo piede) su delizioso assist di Insigne per lasciarsi alle spalle le critiche post Nizza. Arek Milik ritrova al Bentegodi la via del gol, mette a tacere i critici e dal punto di vista psicologico ritrova un po' di quella tranquillità persa dopo il terribile infortunio e la contemporanea esplosione di Mertens.



Per scalzare il belga dalle gerarchie di Sarri ci vuole molto altro, ma intanto il tecnico azzurro sa di poter contare su un giocatore che piano piano dà segnali di ripresa. Con i tanti impegni stagionali (Nizza permettendo), il Napoli ha bisogno come non mai di gol e giocate dalla panchina. Troppo corta nelle ultime stagioni per sognare di scalzare la Juve dal trono.