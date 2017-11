Mertens punta in alto: "Voglio il record di gol col Napoli"

8 novembre 2017

Dal ritiro della nazionale belga, Dries Mertens ha parlato anche del momento magico che sta vivendo a Napoli e dei prossimi obiettivi in azzurro. "Il record di goal con il Napoli? Perchè no, non mi dispiacerebbe", ha spiegato l'attaccante. "A Napoli c'è il dodicesimo uomo in campo, i tifosi. Questo è anche il successo della nostra squadra", ha proseguito la punta di Sarri.